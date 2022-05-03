Мы не убиваем, мы защищаем свое, – футболистка сборной Украины

Украинская футболистка Анна Петрик прокомментировала власти Украины, которые не бросили страну во время полномасштабного вторжения России на украинскую территорию. Спортсменка рассказала об удивительном вопросе к футболистам.

Петрик: Хочу поблагодарить всех, кто проявил любовь к родной стране

Война заставила Анну Петрик покинуть харьковский Жилстрой-1 и перейти в Брейдалик, выступающий в Исландии. Украинская футболистка поделилась мнением о советнике главы Офиса Президента Алексее Арестовиче и руководителе Николаевской областной военной администрации Виталие Киме.

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"Они для меня, во-первых, люди, которые вроде бы хорошо выполняют свою работу. Я не фанатка, не люблю, когда меня успокаивают. Но очень благодарна, что отважно защищают нашу страну и граждан", – сказала девушка.

Петрик поблагодарила всех, кто не покинул страну в беде и борется за ее свободу. Безразлично, этот человек в кабинете, или на фронте, в территориальной обороне или занимается волонтерством.

Анна добавила, что футболисты сборной получали странный вопрос о войне. Вроде бы финансируя украинскую армию, они становятся причастными к смерти оккупантов.

У наших футболистов из сборной спрашивали, не считают ли они себя причастными к смерти кафиров, потому что выделяют большие средства на технику и оружие. Я бы хотела добавить, что мы не убиваем, защищаем свое! Это разные вещи,

– расставила все точки над "и" Петрик.

Отметим, что среди украинских футболисток больше всего землякам помогла и продолжает это делать Татьяна Романенко. Нападающая играет во французском Реймсе, но даже такое расстояние от родной страны не помешало ей подать руку помощи. Татьяна выходила на матчи с украинским флагом и отправляла вместе с клубом тонны гуманитарной помощи.

Что известно об Анне Петрик