Мы не хотим еще 100 дней войны, – Кличко эмоционально вспомнил ужасы, которые принесла Россия

3 июня проходит 100 дней после того, как самый короткий месяц зимы превратился в самый длинный. Владимир Кличко эмоционально прокомментировал эту ужасную цифру войны между Украиной и Россией.

Владимир Кличко: Россия хочет стереть Украину с лица земли

24 февраля Россия превратила жизнь украинцев в ужасы. В Украине нет ни одного безопасного места, где можно было бы укрыться от вражеских ракет или кафиров.

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Многие звезды украинского спорта выставили в своих соцсетях ролики, фотографии, напоминающие о 100 днях полномасштабного вторжения России в Украину. Исключение не стал Владимир Кличко.

В коротком видео в инстаграмме бывший боксер рассказал, что украинский народ пережил в последние 100 дней. Владимир рассказал о геноциде украинского народа и убийствах невинных детей, количество которых с каждым днем ​​только растет.

Кличко-младший вспомнил свою поездку в Бучу, где кафиры убивали всех и разрушали все на своем пути. Те ужасы, которые происходили в Буче и Ирпене, навсегда останутся в нашей памяти и будут "стоять" перед глазами.

Легендарный боксер призвал мир усилить помощь, оказать оружие и экономически загнать вражескую страну в тупик, из которого она больше никогда не выйдет.

Я видел зло в Буче и говорю, что никогда этого не забуду. Мы не хотим еще 100 дней войны. Вместе мы должны продолжать давление на путинский режим. Да, нам необходимо оружие, чтобы защитить наши ценности. Мы должны вести войну против российской экономики, чтобы Россия наконец-то оставила Украину в мире. Мы должны экономически изолировать Россию от мира, потому что она атакует мировые ценности гуманизма.

– сказал Кличко-младший.

Война отложила мечту Кличко-младшего . До 24 февраля Владимир серьезно задумывался о возвращении на ринг ради вожделенного реванша против Тайсона Фьюри и звания старейшего чемпиона мира. Теперь все мнения бывшего боксера связаны только с родной страной.

Полное обращение Владимира Кличко

Прошло 100 дней с начала незаконной и варварской агрессии путинской армии против Украины. 100 дней нас атакуют днем ​​и ночью. Эта жестокая война не дает нам спать и жить. Гражданские действительно – первые жертвы этой войны, которая родилась в сумасшедшей голове Путина.

Убиты сотни детей, тысячи гражданских, и, к сожалению, цифры продолжают расти. Наша инфраструктура, деревни и города уничтожены. На самом деле, атакована наша культура, Россия хочет стереть Украину с лица земли. Это особенный геноцид.

Они не просто убивают и совершают геноцид, они еще и изо всех сил скрывают следы своих преступлений, что, думаю, хуже всего. Это просто отравляет человеческие мозги – в России хорошо работает машина пропаганды.

Я видел зло в Буче и говорю, что никогда этого не забуду. Мы не хотим еще 100 дней войны. Вместе мы должны продолжать давление на путинский режим. Да, нам необходимо оружие, чтобы защитить наши ценности. Мы должны вести войну против российской экономики, чтобы Россия наконец-то оставила Украину в мире. Мы должны экономически изолировать Россию от мира, потому что она атакует мировые ценности гуманизма.

Ничто не вернет наших погибших, ничто не восстановит души и тела раненых, также понадобится время, чтобы построить нашу прекрасную Украину. Чтобы обрести мир, мы должны вести войну против войны. Да, остановим ее вместе. Слава Украине!