Бех-Романчук: Каждый готов помочь

Украинская легкоатлетка встретила начало войны против России в родной Украине. Марина Бех-Романчук в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, что с первых дней военных действий почувствовала безумную поддержку своих "коллег по цеху".

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Украинка получала множество сообщений, в которых легкоатлеты других стран предлагали свою помощь. На чемпионате мира Бех-Романчук также поддержали людей, которые говорили в сторону Украины только теплые слова.

С первых дней войны получала много сообщений от знакомых легкоатлетов по всему миру. Каждый был готов помочь, чем только требовалось: принять, финансово, переездом, поселением или другими вопросами. Непосредственно на чемпионате мира чувствовала поддержку людей, которые предлагали свою помощь, говорили теплые слова. Мы чувствуем поддержку из разных уголков планеты,

– рассказала Бех-Романчук.

"У нас хорошо работает Федерация"

Серебряный призер чемпионата мира рассказал о поддержке со стороны Федерации. Страны радостно предложили свою помощь всем легкоатлетам, которые хотели уехать за границу ради тренировок и соревнований. Никто даже не смотрел на уровень спортсмена.

У нас хорошо работает Федерация. Уже очень много спортсменов удалось вывести за границу на учебно-тренировочное собрание, не смотря на рейтинг атлета. По возможности и желающие сейчас имеют шанс выехать за пределы Украины,

– рассказала Марина.

"Насколько знаю, то наших спортсменов принимают в Турции, вроде бы согласилась Франция. Очень многие европейские страны открыли свои двери и готовы принять спортсменов на подготовку, сборы, помогать с размещением и питанием. Также Федерация ищет спонсоров. Слава Богу, многие меценаты отзываются и готовы помочь. Я надеюсь и верю в то, что страны смогут разместить всех украинских спортсменов, которым это потребуется", – ответила Бех-Романчук.

Полный разговор с Мариной Бех-Романчук о выступлении на чемпионате мира, тренировке в Украине во время войны, досадное заступление и эксперимент с тройным прыжком читайте в эксклюзивном интервью по ссылке.