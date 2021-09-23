Мы – чемпионы и выиграли Кубок, а эту игру можно было не проводить, – Луческу о Суперкубке

Главный тренер Динамо Мирча Луческу дал комментарий после игры за Суперкубок Украины против Шахтера. Наставник остался недоволен поведением игроков соперника.

Луческу раскритиковал поведение игроков Шахтера

Донецкий Шахтер уничтожил Динамо в Суперкубке Украины на НСК "Олимпийский". Румынский специалист Мирча Луческу снова встретился с бывшей командой. После матча тренер "бело-синих" прокомментировал игру, в которой ему не понравилась чрезмерная агрессия со стороны соперника.

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Луческу признал, что Шахтер в тот день был сильнее, у которого были индивидуально сильные игроки с хорошей техникой и скоростью. Однако отметил, что эта игра могла не состояться, так как динамовцы – победители чемпионата и обладатели Кубка Украины. Поэтому у "горняков" было больше мотивации победить киевлян.

Если бы первыми счет во встрече открыли динамовцы, то матч мог бы сложиться иначе. По мнению румынского специалиста, в таком поединке один гол решает очень много.

Раскритиковал Луческу атмосферу на поле. Он не понял, почему футболисты выбежали со скамейки запасных и начали агрессивно вести себя при взятии ворот.

Мне не понравилась атмосфера. Я не понял, почему все выбегали на поле со скамейки запасных, почему так агрессивно себя вели. Я этого не могу понять: зачем столько агрессии, зачем столько злости? Они выбегали на поле, забегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Я поздравляю Шахтер с победой, но эти моменты мне не понравились,

– заявил "Мистер".

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"В игре не было фэйр-плей"

Тактические ошибки являются причинами двух пропущенных голов динамовцами во втором тайме. Главный тренер Динамо заявил, что во время игры не было фэйр-плей.

"В том числе потеря мяча в центре поля перед соперником, на мой взгляд, там все-таки было нарушение правил. Нас обвиняли в том, что мы оказываем давление на арбитров, но я смотрю на то количество желтых карточек и штрафных в нашу сторону ... Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, говорить о своей команде, а не о чужих. На мой взгляд, это отсутствие фэйр-плей. Я поздравляю соперников, они сегодня хорошо сыграли", – сказал наставник Динамо.

"Агрессия Шахтера – это неуважение в сторону Динамо"

3 октября Динамо и Шахтер снова сойдутся на одном футбольном поле в чемпионате Украины. Луческу надеется, что в следующем матче не увидит от футболистов соперника агрессии, которая была в Суперкубке страны. Такое поведение Шахтера можно считать неуважением к "бело-синим".

Футбольный праздник был испорчен агрессивным поведением наших соперников. Я давно не видел, чтобы было столько агрессии, и чтобы люди со скамейки запасных выходили на поле. Это воспитание и неуважение к нам, как к футбольной команде,

– подытожил Мирча.