Мы, бразильцы, были напуганы новостями о войне, – нападающий Шахтера боится нападения России
Источник:Lance
Все больше легионеров украинского чемпионата волнуются из-за возможного нападения России на Украину. О войне на Донбассе вспомнил нападающий Шахтера Жуниор Мораес.
Мораес: Никто не заслуживает войны
Кому как не опытному форварду "горняков" известно о военных действиях на Донбассе. Жуниор Мораес вспомнил сложный 2014 год, когда все начиналось. В тот момент футболист выступал за донецкий Металлург, который тогда еще существовал..
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"Я почувствовал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", – отметил игрок дончан.
Нападающий Шахтера волнуется за свою безопасность после новостей о возможном вторжении российских войск в Украину, где выступает футболист.
Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда готовы действовать, если что-то случится,
– признался бразилец с украинским паспортом.
Бразилец постоянно поддерживает связь с украинскими игроками, которые знают о делах в стране. Мораеса с Шахтером связывает действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.
Карьера Мораеса в Украине
- Жуниор Мораес впервые прилетел в Украину в феврале 2011 года, перейдя в донецкий Металлург.
- После чего свободным агентом переехал в софиевское ЦСКА. Но уже в июне 2011-го вернулся к дончанам.
- Своей игрой привлек внимание киевского Динамо, игроком которого стал в 2015 году. После чего уехал в аренду в Китай. Когда прилетел в Украину, оформил трансфер в донецкий Шахтер, за который с 2018-го выступает до настоящего времени.
- В сезоне-2021/2022 сыграл только один матч, в котором отличился голом. Остальные поединки пропускал из-за сложной травмы.