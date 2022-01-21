Мораес: Никто не заслуживает войны

Кому как не опытному форварду "горняков" известно о военных действиях на Донбассе. Жуниор Мораес вспомнил сложный 2014 год, когда все начиналось. В тот момент футболист выступал за донецкий Металлург, который тогда еще существовал..

Кстати На границе с Украиной есть российские солдаты, которые планируют напасть, – бразилец из Ворсклы

"Я почувствовал большое напряжение в 2014 году, я видел все с самого начала и не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает войны", – отметил игрок дончан.

Нападающий Шахтера волнуется за свою безопасность после новостей о возможном вторжении российских войск в Украину, где выступает футболист.

Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда готовы действовать, если что-то случится,

– признался бразилец с украинским паспортом.

Бразилец постоянно поддерживает связь с украинскими игроками, которые знают о делах в стране. Мораеса с Шахтером связывает действующее соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2022 года.

Карьера Мораеса в Украине