Мораес: Ніхто не заслуговує на війну
Кому, як не досвідченому форварду "гірників" відомо про військові дії на Донбасі. Жуніор Мораес пригадав складний 2014-й рік, коли все починалось. У цей момент футболіст виступав за донецький Металург, який ще тоді існував.
До речі На кордоні з Україною є російські солдати, які планують напасти, – футболіст-бразилець з Ворскли
"Я відчув велику напругу у 2014 році, я бачив усе з самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", – зазначив гравець донеччан.
Нападник Шахтаря хвилюється за свою безпеку після новин про можливе вторгнення російських військ в Україну, де виступає футболіст.
Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові і готові діяти, якщо щось станеться,
– зізнався бразилець з українським паспортом.
Бразилець постійно підтримує зв'язок з українськими гравцями, які знають про справи у країні. Мораеса з Шахтарем пов'язує чинна угода, яка розрахована до 30 червня 2022-го року.
Кар'єра Мораеса в Україні
- Жуніор Мораес вперше прилетів в Україну у лютому 2011-го року, перейшовши у донецький Металург.
- Після чого вільним агентом переїхав у софіївське ЦСКА. Але вже у червні 2011-го повернувся до донеччан.
- Своєю грою привернув увагу київського Динамо, гравцем якого став у 2015-му. Після чого поїхав в оренду у Китай. Коли прилетів в Україну оформив трансфер у донецький Шахтар, за який з 2018-го виступає до нині.
- У сезоні-2021/2022 зіграв лише один матч, у якому відзначився голом. Інші поєдинки пропускав через складну травму.