Мы больше не лучшие в мире, – звезда сборной Франции после матча с Украиной

Лидер Манчестер Юнайтед и сборной Франции Поль Погба после матча отбора на чемпионат мира против Украины, заявил, что "петухи" больше не является лучшей командой на планете.

Французская команда не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

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Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому. К сожалению, мы больше не являемся лучшей командой в мире,

– сказал француз.

"Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять больше желания, вот и все", – подытожил Поль Погба.

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