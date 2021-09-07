Французская команда не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

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Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому. К сожалению, мы больше не являемся лучшей командой в мире,

– сказал француз.

"Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять больше желания, вот и все", – подытожил Поль Погба.

Что известно о последних матчах сборной Франции