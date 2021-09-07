Французская команда не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.
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Прошло уже много времени с тех пор, как я выигрывал матч со сборной Франции. Я скучаю по этому чувству, мы все скучаем по этому. К сожалению, мы больше не являемся лучшей командой в мире,
– сказал француз.
"Нам нужно все изменить и стать более агрессивными. Мы должны больше выкладываться и проявлять больше желания, вот и все", – подытожил Поль Погба.
Что известно о последних матчах сборной Франции
- 1 сентября команда Дидье Дешама в отборочном этапе ЧМ-2022 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1, а через три дня расписала мировую с Украиной – 1:1.
- Франция с 9 очками остается лидером группы D в отборе на ЧМ-2022. Следом идут Финляндия и Украина – у них по 5 пунктов, однако подопечные Канерви сыграли на 2 матча меньше.
- Во вторник, 7 сентября, сборная Франции в матче отбора ЧМ-2022 сыграет с Финляндией. Встреча начнется в 21:45.