Французька команда не може перемогти на протязі п'яти матчів поспіль у всіх турнірах.

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Минуло вже багато часу з тих пір, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим почуттям, ми всі нудьгуємо за цим. На жаль, ми більше не є найкращою командою в світі,

– сказав француз.

"Нам потрібно все змінити і стати більш агресивними. Ми повинні більше викладатися і проявляти більше бажання, ось і все", – підсумував Поль Погба.

Що відомо про останні матчі збірної Франції