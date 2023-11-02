Однако этот нейтрализм не отнимает у них российский паспорт. И мы уже видим, к чему может довести допуск российских фехтовальщиков на соревнованиях на примере скандального эпизода с нашей Ольгой Харлан, которая на ЧМ-2023 в Милане отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой и получила за это "черную карточку".

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Сосланные русские "сказки"

Теперь появились еще более шокирующие новости о допуске российских фехтовальщиков. "Бабель" провел собственное расследование, в котором было установлено, что почти половина фехтовальщиков из России, вернувшихся к международным соревнованиям, вообще причастны к русской армии, поддерживали войну или даже отдыхать во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о: близнецах Антона и Кирилла Бородачевых, Алана Фардзинова, Софии Позднякове, Валерии Кобзеве, Владиславе Позднякове, Александре Сундучкове и еще 11 российских фехтовальщиках, имеющих причастность к силовым структурам страны-оккупанта, хотя были допущены от службы.

Еще 8 российских фехтовальщиков, которые теперь могут соревноваться не только на своих "болотах", проводили тренировочную подготовку или наслаждались отдыхом в украинском Крыму, который временно оккупировала Россия - Арина Камалдинова, Анастасия Безносикова, Палина Хаэртинова, Айла Мамедова, Даниял Дмитрий Насонов и Дмитрий Осипов.

И кто-то после этого еще будет утверждать, что "спорт вне политики"?

Отметим, что такие провалы Международных федераций есть не только в этом эффектном виде спорта. Например, в дзюдо, где тоже вернули россиян в соревнования, зафиксировали случаи допущения спортсменов враждебной страны, связанных с силовыми структурами своего государства.