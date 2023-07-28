Громкая пощечина стране-агрессору: МВД Чехии депортировало российскую теннисистку

В конце июля в Чехии стартует теннисный турнир WTA Prague Open 2023. Однако уже известно, что не всех теннисисток рады видеть на соревнованиях.

Российская террористическая федерация, начав войну против Украины, закрыла двери в цивилизованный мир. Очередную пощечину представители страны-агрессорки получили от Чехии, куда собирались на теннисный турнир.

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Российских теннисисток отправили за кораблем

Министерство внутренних дел Чехии на официальной странице в Twitter сообщило, что 28 июля с территории страны была депортирована российская теннисистка. Она планировала поучаствовать в хардовом турнире категории WTA 250. Фамилия спортсменки не сообщается.

"Полиция Чехии во время проверки гражданки России в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии.

По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства", – говорится в сообщении МВД Чехии.

Таким образом, на теннисный турнир в Чехии не приедут все участницы из страны-агрессорки. Известно, что в квалификации в Праге могли сыграть россиянки Диана Шнайнер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева.