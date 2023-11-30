Надо разбегаться, – Прима поделился ожиданиями от первой мужской эстафеты в сезоне

В Эстерсунде 25 ноября стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону. В первую неделю прошли смешанные одиночная и классическая эстафеты, а также индивидуальные гонки.

В среду, 29 ноября, завершилась первая женская эстафета сезона. Украинки не смогли побороться за высокие места и финишировали 12-ми.

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Сборная Украины настроена на борьбу за топ-6

На следующий день на трассу выйдут мужчины. Украинский биатлонист Артем Прима поделился ожиданиями от мужской эстафеты и рассказал о настроении в команде перед гонкой:

"Настроение нормальное, все отлично. И по самочувствию все неплохо. Увидим, как все будет на лыжне. Что касается решения тренера – знал и до этого плюс-минус, кто будет бежать, было прогнозируемо. Состав боевой, все хорошо. Увидим, как будет, ребята настроены по-боевому.

В Эстерсунде есть порывистый ветер, видим его на стрельбище. Думаю, во время эстафеты будет та же погода, мороз туда-сюда 1-2 градуса, но все будет примерно одинаково. Но будем бороться и конкурировать".

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Прима рассказал, какой этап у него любимый в эстафете и назвал места, на которые сборная настроена в предстоящей гонке.

"Готов бежать любой этап. Но все же самый любимый – первый, привык его бежать. Однако когда есть Тищенко на этапе Кубка мира, то я уступаю ему. Он бежит первый, а я – второй. Это уже не первый раз, тренер ставил и до этого, все нормально.

Тренер расставляет по-своему, на что-то рассчитывает. Всё нормально, можно комбинировать, каждый этап можно работать и бежать. Все возможно, но нужно смотреть нормально на вещи. Начало сезона, первые гонки были тяжелыми, ребятам нужно разбегаться. Для этого нужно три-четыре гонки.

Конечно, никто не выходит кое-как, все выходят на старт по-боевому, кусаются и бегут. Будем пытаться конкурировать за топ-6 или топ-8. Будет видно по факту на момент старта,

– сказал Прима.

. Мужская эстафета состоится 30 ноября и начнется в 16.20. Официальный транслятор Кубка мира по биатлону – Суспільне Спорт.