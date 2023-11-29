Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команды на мужскую эстафетную гонку в рамках первого этапа Кубка мира. Украинский квартет выступит под восьмым стартовым номером.

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Роль финишера досталась Антону Дудченко

Стартером будет Артем Тищенко. Второй и третий этапы будут бежать соответственно Артем Прима и Тарас Лесюк, а Антону Дудченко досталась роль финишера – именно он будет бежать заключительный этап гонки.

Интересно, что в состав "сине-желтых" на гонку не попали Богдан Цымбал и Денис Насыко, неудачно выступившие в минувшее воскресенье в индивидуальной гонке. В то же время выступит Артем Прима, который пропустил первую личную гонку.

Напомним, в прошлом сезоне сборная Украины не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. В зачете мужских эстафет подопечные Юрая Санитры заняли лишь восьмое место.

Мужская эстафета в Эстерсунде состоится 30 ноября и начнется в 16:20. В женской эстафете украинок чуть не закрыли круг.