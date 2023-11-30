У середу, 29 листопада, закінчилася перша жіноча естафета сезону. Українки не змогли поборотися за високі місця та фінішували 12-ми.

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Збірна України налаштована на боротьбу за топ-6

На наступний день на трасу вийдуть чоловіки. Український біатлоніст Артем Прима поділився очікуваннями від чоловічої естафети та розповів про настрій у команді перед гонкою:

"Настрій нормальний, все чудово. І по самопочуттю все непогано. Побачимо, як все буде на лижні. Що стосується рішення тренера – знав і до цього плюс-мінус, хто бігтиме, було прогнозовано. Склад бойовий, все файно. Побачимо, як буде, хлопці налаштовані по-бойовому.

В Естерсунді є поривчастий вітер, бачимо його на стрільбищі. Гадаю, під час естафети буде та сама погода, мороз туди-сюди 1-2 градуси, але все буде приблизно однаково. Але будемо боротися та конкурувати".

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Прима розповів, який етап у нього є улюбленим в естафеті та назвав місця, на які збірна налаштована в майбутній гонці.

"Готовий бігти будь-який етап. Але все ж найулюбленіший – перший, звик його бігти. Проте коли є Тищенко на етапі Кубка світу, то я поступаюся йому. Він біжить перший, а я – другий. Це вже не вперше, тренер ставив і до цього, все нормально.

Тренер розставляє по-своєму, на щось розраховує. Усе нормально, можна комбінувати, кожен етап можна працювати та бігти. Усе можливо, але треба дивитися нормально на речі. Початок сезону, перші гонки були важкі, хлопцям треба розбігатися. На те треба три-чотири гонки.

Звісно, ніхто не виходить абияк, всі виходять на старт по-бойовому, кусаються та біжать. Будемо намагатися конкурувати за топ-6 чи топ-8. Буде видно по факту на момент старту,

– сказав Прима.

Довідка. Чоловіча естафета відбудеться 30 листопада та розпочнеться о 16:20. Офіційний транслятор Кубка світу з біатлону – Суспільне Спорт.