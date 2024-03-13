"Сделаю что-то с магией": муж Свитолиной рассказал, чем будет заниматься после окончания карьеры

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, чем планирует заниматься после окончания карьеры. По его словам, это будет что-то связанное с магией.

Монфис рассказал, что еще с самого детства его интересует магия. Свои навыки он показывает дочери.

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Монфис рассказал о необычном увлечении

"Мне давно нравится магия, но я держал это до определенной степени в секрете. Потому что в глубине души после тенниса я хочу сделать что-то с магией.

Когда я был младшим, родители привели меня к иллюзионисту, и мне очень понравился дух этого шоу. Тогда я немного испытал себя. Когда я подрос, я попробовал сделать несколько фокусов. А потом я встретил очень хорошего иллюзиониста, который помог мне подняться на самый высокий уровень. И безусловно сейчас, ближе к концу своей карьеры, я думаю, возможно, я сделаю что-то с магией. Было бы наглостью сказать, что я практикуюсь, но я просто делаю фокусы для удовольствия", – рассказал он.

По словам теннисиста, ему нравятся иллюзии. У него даже есть татуировка с картой.

Мне нравятся карты. Мне нравятся иллюзии. Но если вы наблюдаете за мной с самого начала, никто не обращал внимания на то, что мне нравится магия. У меня есть татуировка с картой, и она всегда была на запястье, но никто не замечал. Вот в чем фокус! Никто этого не заметил. Она всегда была там, – отметил муж украинской теннисистки.

Также Монфис рассказал, что практикует свои фокусы дочке, и ей они нравятся:

"Она будет иллюзионисткой, это точно. Она обожает карты. Возможно, она будет лучшей, чем ее отец. Ей нравятся мои фокусы".

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