Мурашки по коже: Дзидзьо исполнил гимн Украины на матче сборной по футболу – видео

12 октября 2021 , 22:56
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Источник:

24 канал

Во вторник, 12 октября, во Львове сборная Украины по футболу принимает в гостях команду Боснии и Герцеговины. Матч квалификации ЧМ-2022 происходит на "Арене Львов".

Перед стартовым свистком традиционно прозвучал гимн обоих государств. Национальный гимн Украины исполнил певец Дзидзьо.

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Видео гимна Дзидзьо

Дзидзьо не первый раз поет гимн 

Автор: Юрій Семенюк