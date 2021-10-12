Перед стартовим свистком традиційно пролунав гімн обох держав. Національний гімн України виконав співак Дзідзьо.
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Відео гімну Дзідзьо
Дзідзьо не вперше співає гімн
- Раніше Михайло Хома співав гімн України перед матчем з Литвою у відборі на чемпіонат Європи-2020. Поєдинок відбувся у жовтні 2019 року і завершився перемогою України.
- У серпні 2020 року Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром записав студійну версію гімну України.