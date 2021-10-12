Перед стартовим свистком традиційно пролунав гімн обох держав. Національний гімн України виконав співак Дзідзьо.

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Відео гімну Дзідзьо

Дзідзьо не вперше співає гімн