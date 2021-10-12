Перед стартовым свистком традиционно прозвучал гимн обоих государств. Национальный гимн Украины исполнил певец Дзидзьо.
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Видео гимна Дзидзьо
Дзидзьо не первый раз поет гимн
- Ранее Михаил Хома пел гимн Украины перед матчем с Литвой в отборе на чемпионат Европы-2020. Поединок состоялся в октябре 2019 года и завершился победой Украины.
- В августе 2020 года Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал студийную версию гимна Украины.