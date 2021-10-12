Перед стартовым свистком традиционно прозвучал гимн обоих государств. Национальный гимн Украины исполнил певец Дзидзьо.

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Видео гимна Дзидзьо

Дзидзьо не первый раз поет гимн