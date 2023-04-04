Называет россиян "расистами": дагестанский боец отрекся от русского происхождения
Источник:твиттер Мухаммада Мокаева
Дагестанскому бойцу самого легкого веса UFC Мухаммаду Мокаеву не понравилось его представление перед поединком. Спортсмен попросил во время его следующего боя убрать у его рождения слово Россия.
Талантливый боец UFС больше не хочет, чтобы его связывали с Россией и называли гражданином этой враждебной страны. Дагестанец сейчас проживает в Великобритании, а точнее в Манчестере.
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Мокаев: Пожалуйста, просто оставьте напротив моего имени Дагестан во время следующего боя
Мухаммад Мокаев выложил на своей странице в твиттере кадр по трансляции, когда организаторы соревнований делали его презентацию перед началом поединка. Около его места рождения был написан Дагестан, а также Россия.
Боец подчеркнул страну-террориста и попросил устроителей UFC в следующий раз не писать в этой графе такую страну, как Россию.
Мне это не нравится. Пожалуйста, просто оставьте напротив моего имени Дагестан во время следующего боя,
– заметил Мокаев.
Мухаммад Мокаев хочет отречься от всего русского / Фото с твиттера бойца
На этом все не кончилось. Мокаев продолжил диалог с подписчиками в комментариях под этим твитом. Боец поставил диагноз всем россиянам.
Мокаев признался, что столкнулся в России с расизмом и заявил, что россияне плохо относятся к мусульманам. Также его возмутила ситуация с тем, что в этой враждебной стране были организованы протесты против строительства мечети в Москве. Мухаммад отметил, что никогда не сталкивался с подобными инцидентами в Великобритании.
Боец UFC добавил одну деталь. Его тренер является россиянином, поэтому он ничего против этого народа нет. Но большинство из россиян он называет расистами, которые продолжают с ненавистью относиться к нему даже когда тот уже представляет другую страну.