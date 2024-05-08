Самые большие разочарования сезона: двое украинцев попали в антирейтинг АПЛ

В Английской Премьер-лиге собраны одни из сильнейших игроков мира. Однако не всем удается оправдывать ожидания болельщиков.

До завершения чемпионата Англии остается сыграть еще два тура. Британский портал GiveMeSport проанализировал, кто из игроков Премьер-лиги стал самым большим разочарованием сезона.

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Кто из украинцев попал в антирейтинг

В антирейтинг выбрали 16 футболистов, на которых в начале сезона возлагались большие надежды, но они их не оправдали.

Возглавляет список бразилец Антонио из Манчестер Юнайтед. Один из самых дорогих игроков "красных дьяволов" забил лишь один гол в 28 матчах чемпионата. На втором месте еще один игрок МЮ Каземиро. А замыкает тройку неудачников АПЛ вингер Манчестер Сити Джек Грилиш.

К сожалению, в 16-ку попали двое украинских легионеров. Вингер Челси Михаил Мудрик занял пятую строчку, а защитник Арсенала Александр Зинченко занял 11 место.

Топ-5 самых больших разочарований сезона 2023/24 в АПЛ

Антони (Манчестер Юнайтед) Каземиро (Манчестер Юнайтед) Джек Грилиш (Манчестер Сити) Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед) Михаил Мудрик (Челси)

Неоднозначный сезон для Мудрика и Зинченко