Панки из Лондона: Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси
Источник:ФК Челси
Челси презентовал новый комплект третьей игровой формы на сезон-2024/2025. Участие в демонстрации приняли футболисты мужской и женской команд лондонцев.
Михаил Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси на сезон-2024/2025. Третий комплект экипировки "аристократов" выполнен в необычном стиле.
Читайте также Почтили событие столетней давности: Эвертон с Миколенко презентовали новую форму
Рок и футбол: новая форма Челси
Новый комплект игровой формы лондонского клуба посвящен панк-культуре. Продажа экипировки начнется во вторник, 27 августа. Михаил Мудрик сфотографировался в новой форме с большой цепью на шее.
Видео презентации новой формы Челси:
Наш новый третий комплект Nike для сезона 2024/25 посвящен взрыву свежего творчества и настроения, который поразил западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад, и вывел молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня,
– заявили в клубе.
Также новая форма футболистов "аристократов" посвящена женскому футболу и его развитию. Впервые новую экипировку игроки Челси надели на предсезонный матч в США против Арсенала.
Отметим, что Михаил Мудрик также принимал участие в презентации основной формы на новый сезон.