Михаил Мудрик принял участие в презентации новой формы Челси на сезон-2024/2025. Третий комплект экипировки "аристократов" выполнен в необычном стиле.

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Рок и футбол: новая форма Челси

Новый комплект игровой формы лондонского клуба посвящен панк-культуре. Продажа экипировки начнется во вторник, 27 августа. Михаил Мудрик сфотографировался в новой форме с большой цепью на шее.

Видео презентации новой формы Челси:

Наш новый третий комплект Nike для сезона 2024/25 посвящен взрыву свежего творчества и настроения, который поразил западный Лондон и весь мир более пяти десятилетий назад, и вывел молодежь на первый план, что находит отклик и сегодня,

– заявили в клубе.

Мудрик на презентации новой формы Челси/ Фото ФК Челси

Также новая форма футболистов "аристократов" посвящена женскому футболу и его развитию. Впервые новую экипировку игроки Челси надели на предсезонный матч в США против Арсенала.

Футболистки Челси в новой форме на предсезонном матче против Арсенала/ Фото ФК Челси

Отметим, что Михаил Мудрик также принимал участие в презентации основной формы на новый сезон.