Михайло Мудрик взяв участь у презентації нової форми Челсі на сезон-2024/2025. Третій комплект екіпіровки "аристократів" виконаний у незвичному стилі.

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Рок та футбол: нова форма Челсі

Новий комплект ігрової форми лондонського клубу присвячений панк-культурі. Продаж екіпіровки розпочнеться у вівторок, 27 серпня. Михайло Мудрик сфотографувався у новій формі з великим ланцюгом на шиї.

Відео презентації нової форми Челсі:

Наш новий третій комплект Nike для сезону 2024/25 присвячений вибуху свіжої творчості та настрою, який вразив західний Лондон і весь світ більше ніж п'ять десятиліть тому, і вивів молодь на перший план, що знаходить відгук і сьогодні,

– заявили у клубі.

Мудрик на презентації нової форми Челсі/ Фото ФК Челсі

Також нова форма футболістів "аристократів" присвячена жіночому футболу та його розвитку. Вперше нову екіпіровку одягли гравчині Челсі одягли на предсезонний матч у США проти Арсеналу.

Футболістки Челсі у новій формі на предсезонному матчі проти Арсенала/ Фото ФК Челсі

Зазначимо, що Михайло Мудрик також брав участь у презентації основної форми на новий сезон.