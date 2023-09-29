Мудрик не в восторге: украинский вингер оценил свою новую карточку в EA Sports FC 24 – видео

В пятницу, 29 сентября, вышел официальный релиз игры EA Sports FC 24. На тренировочной базе со своими новыми карточками ознакомились футболисты Челси.

Не все из них были удовлетворены рейтингом, который им прописали канадские разработчики. Одним из таких был Михаил Мудрик.

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Есть над чем работать

Украинский вингер получил базовую карту с рейтингом 75 баллов. Его характеристики были оценены следующими показателями:

скорость – 91

удар – 66

умение подходить – 68

дриблинг – 79

игра в защите – 44

физика – 58.

Михаилу не понравилась его карточка в игре и на вопрос о показателях, украинец ответил, что ему не нравятся все характеристики.

Видео с Мудриком начинается с 0:48