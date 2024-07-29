Мудрик принял участие в эффектной презентации новой формы Челси: яркое видео из Калифорнии

Лондонский Челси презентовал выездную форму на сезон-2024/2025. "Синие" сделали это в разгаре предсезонного турне по США вместе со своим партнером Nike.

Выездной комплект для новой кампании выполнен в белом цвете с вкраплением синего и оранжевого. Последний символизирует огонь, пылкую страсть и решимость всего клуба достичь успеха как на поле, так и за его пределами.

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Яркая презентация с участием Мудрика

К презентации "синие" подошли очень креативно. Они представили форму благодаря зажигательному ролику, который снимался в Сан-Хосе.

На видео несколько раз появлялся и Михаил Мудрик. В одном из эпизодов в украинского вингера появляется татуировка льва, который символизирует эмблему Челси.

Презентация выездной формы Челси: смотрите видео

Отметим, что "синие" начнут новый сезон матчем первого тура АПЛ против Манчестер Сити, который состоится 18 августа. Перед этим Челси проведет четыре товарищеских поединка – с мексиканской Америкой (1 августа), Манчестер Сити (4 августа), мадридским Реалом (7 августа) и миланским Интером (11 августа).