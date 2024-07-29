Виїзний комплект для нової кампанії виконаний у білому кольорі зі вкрапленням синього та помаранчевого. Останній символізує вогонь, палку пристрасть і рішучість всього клубу досягти успіху як на полі, так і за його межами.

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Яскрава презентація за участі Мудрика

До презентації "сині" підійшли дуже креативно. Вони презентували форму завдяки запальному ролику, який знімався у Сан-Хосе.

На відео декілька разів з'являвся й Михайло Мудрик. В одному з епізодів в українського вінгера з'являється татуювання лева, яке символізує емблему Челсі.

Презентація виїзної форми Челсі: дивіться відео

Зазначимо, що "сині" розпочнуть новий сезон матчем першого туру АПЛ проти Манчестер Сіті, який відбудеться 18 серпня. Перед цим Челсі проведе чотири товариські поєдинки – з мексиканською Америкою (1 серпня), Манчестер Сіті (4 серпня), мадридським Реалом (7 серпня) та міланським Інтером (11 серпня).