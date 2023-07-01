Не звезда и не лидер сборной, – Алиев резко оценил игру Мудрика, который может дебютировать на Евро

Приятные новости прилетели из расположения сборной Украины U-21 в преддверии матча Евро-2023 против Франции. Михаил Мудрик имеет шанс наконец-то выйти на поле.

Для того чтобы определить состояние здоровья Михаила Мудрика, в расположение "сине-желтых" специально приезжали врачи лондонского Челси, за которое выступает украинец. Медики известили футболиста утешительный прогноз.

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Алиев: Сейчас – он просто футболист

Это отличные новости в преддверии четвертьфинала Евро-2023, когда команда Руслана Ротаня сыграет против Франции. Из-за травмы Михаил еще не сыграл ни одного матча на турнире, ведь приехал в сборную прихрамывая.

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев не смог прокомментировать игру нашей "молодежки", ведь из-за службы и других дел не смотрел матчей "сине-желтых", за то высказал свое мнение о Мудрике.

Ветеран киевского Динамо не видит в Михаиле звезды. По мнению Алиева, левый вингер Челси не является лидером сборной и никак не проявил себя пока в футболке лондонского клуба.

Руслан Ротань сам себе не враг, и если Мудрик здоров, готов играть, он выпустит его на поле с первых минут игры. Однако, как себя чувствует, Мудрик никто не знает. Только люди, которые находятся в структуре сборной. А на счет звездности Мудрика, то я его звездой не считаю. Таким, звездой, сделали его вы – журналисты и корреспонденты, прежде всего. Мудрик – не звезда и не лидер сборной,

– заявил бывший полузащитник.

"Приехал он в Челси и что? Разве он играет? Нет, не играет. Вот когда он заиграет в лондонском клубе, начнет демонстрировать качественную игру высокого уровня, вот тогда и можно будет называть его звездой. Не сейчас. Сейчас он просто футболист. В нынешней молодежной сборной я бы вообще никого не выделял, кроме Руслана Ротаня. Считаю, тренер он отличный", – добавил Алиев.

Мудрик действительно не поразил в футболке "аристократов". С момента перехода в Челси (15 января 2023 года) Михаил отыграл 17 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

Четвертьфинал молодежного Евро-2023 Франция – Украина состоится 2 июля в 22:00.

До предстоящего поединка подопечные Ротаня еще не знают вкуса поражений на Евро-2023. На турнире "сине-желтые" одержали две победы (над Хорватией и Румынией), а также потеряли победу с Испанией (2:2).