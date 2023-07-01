Для того, аби визначити стан здоров'я Михайла Мудрика, у розташування "синьо-жовтих" спеціально приїжджали лікарі лондонського Челсі, за яке виступає українець. Медики сповістили футболісту втішний прогноз.

До теми Лікарі Челсі прибули у розташування "молодіжки" України: відома доля Мудрика на Євро-2023

Алієв: Нині – він просто футболіст

Це чудові новини напередодні чвертьфіналу Євро-2023, коли команда Руслана Ротаня зіграє проти Франції. Через травму Михайло ще не зіграв жодного матчу на турнірі, адже приїхав у збірну накульгуючи. Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв не зміг прокоментувати гру нашої "молодіжки", адже через службу та інші справи не дивився матчів "синьо-жовтих", за те висловив свою думку про Мудрика. Ветеран київського Динамо не вбачає у Михайлу зірки. На думку Алієва, лівий вінгер Челсі не є лідером збірної та ніяк не проявив себе поки що у футболці лондонського клубу.

Руслан Ротань сам собі не ворог, і якщо Мудрик здоровий, готовий грати, то він випустить його на поле з перших хвилин гри. Однак, як себе почуває Мудрик ніхто не знає. Тільки люди, які перебувають у структурі збірної. А на рахунок зірковості Мудрика, то я його зіркою не вважаю. Таким, зіркою, зробили його ви – журналісти й кореспонденти насамперед. Мудрик – не зірка і не лідер збірної,

– заявив колишній півзахисник.

"Приїхав він у Челсі і що? Хіба він грає? Ні, не грає. От коли він заграє в лондонському клубі, почне демонструвати якісну гру високого рівня, от тоді й можна буде називати його зіркою. Не зараз. Нині – він просто футболіст. В нинішній молодіжній збірній я б взагалі нікого не виокремлював, крім Руслана Ротаня. Вважаю, тренер він відмінний", – додав Алієв.

Мудрик й дійсно не вразив у футболці "аристократів". Від моменту переходу у Челсі (15 січня 2023 року) Михайло відіграв 17 матчів, у яких відзначився 2 асистами.

Зверніть увагу! Чвертьфінал молодіжного Євро-2023 Франція – Україна відбудеться 2 липня о 22:00.

До майбутнього поєдинку підопічні Ротаня ще не знають смаку поразок на Євро-2023. На турнірі "синьо-жовті" здобули дві перемоги (над Хорватією та Румунією), а також втратили перемогу з Іспанією (2:2).