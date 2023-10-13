"London is red": Мудрик стал "жертвой" провокации фаната сборной Украины – конфликтное видео

Подготовка сборной Украины к матчу отбора на Евро-2024 против Северной Македонии уже на финальной прямой. В преддверии тренировки с провокацией от болельщиков "сине-желтых" столкнулся Михаил Мудрик.

22-летний левый вингер в январе 2023 перебрался из Шахтера в лондонское Челси. Но ему до сих пор напоминают о сорванном переходе в Арсенал. Теперь подобная провокация с Михаилом Мудриком произошла уже в расположении сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Закрыл рот болельщику

Футболист любезно сделал селфи с фанатом перед тем, как сесть в автобус "сине-желтых". Когда он уже поднимался по лестнице в транспорт Михаил в спину услышал крик от одного из болельщиков: "London is red".

Фан припомнил украинцу тот момент, когда он чуть не стал "канониром", но в последний момент избрал синюю часть Лондона. Хотя болельщики и СМИ уже одним глазом видели Михаила в футболке Арсенала, где играет его партнер по сборной Александр Зинченко. Их объединению так и не суждено было осуществиться.

Мудрик не растерялся в ситуации и сразу в ответ упрекнул болельщика: "Что ты фоткаешь тогда?".

После этого ответа футболист зашел в автобус, а фанаты уже ничего не нашли, что ответить на вопросы левого вингера "аристократов".

Видео словесного конфликта Мудрика с фаном

Напомним, что Мудрик перешел в Челси в январе 2023-го, проведя уже при "синих" 25 матчей (1 гол и 2 ассиста).

Контракт украинца с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2031 года.

Игра левого вингера из Украины откровенно не впечатляет в АПЛ. Пока Михаил никак не может стать стабильным игроком основы и даже быть слухи о возможном уходе из команды.

Однако улучшить ситуацию пытается самостоятельно главный тренер Челси Маурисио Почеттино, который пытается вернуть уверенность в украинца.

Пока все мысли Мудрика сконцентрированы на сборной Украины, которая уже 14 октября примет в Праге Северную Македонию. 17 октября команда Сергея Реброва сыграет на выезде против Мальты. Оба поединка будут в рамках отбора на Евро-2024.