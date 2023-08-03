Обе команды обменялись голами только в конце поединка. Сначала Мариус Вольф вывел Боруссию вперед 0:1. Но преимущество дортмундского клуба продержалось недолго. Уже через девять минут счет стал равным 1:1, сообщает 24 Канал.

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Украинец присоединился к голу

Непосредственное участие в голевой атаке Челси принял наш Михаил Мудрик. Левый вингер принялся выполнять стандарт. Первым после подвесной передачи украинца был футболист немецкого клуба. Но Боруссии не удалось выбить мяч из собственного штрафного. Футболисты "синих" дважды победили на втором этаже, а победный удар головой нанес Мейсон Берстоув, отправивший мяч в ворота Боруссии.

Мудрик принял участие в голевой атаке Челси: смотрите видео

Финальный свисток зафиксировал ничью между Челси и Боруссией Дортмунд 1:1. Это уже вторая мировая для "аристократов" во время американского турне. Также под руководством Маурисио Почеттино "синие" одержали 3 победы и не потерпели ни одного поражения в США.

Мудрик появился на поле на 22-й минуте вместо Кристофера Нкунку и отыграл уже до конца матча.

13 августа Челси проведет свой первый официальный поединок в новом сезоне АПЛ-2023/2024. Соперником "синих" будет Ливерпуль Юрген Клопп. Это будет очередной шанс Мудрика открыть счет голов за Челси в официальных встречах.