Мудрик просил Челси отпустить его в аренду: что ему ответили в клубе

Украинский игрок Михаил Мудрик делал запрос в Челси, чтобы уйти в аренду в январе. Стало известно что ему ответили в клубе.

По данным СМИ, такая просьба 23-летнего футболиста была вызвана желанием набрать игровую форму. Однако в клубе ему отказали.

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Что сказали в Мудрике

Однако руководство лондонского клуба ответило, что вариант с арендой пока невозможен.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мудрик провел 25 матчей за Челси, отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Известный тренер раскритиковал Мудрика

Сегодня 7 февраля Челси в матче четвертого раунда Англии сыграет с Астон Виллой. Матч Астон Вилла – Челси состоится в Бирмингеме на стадионе "Вилла Парк". Начало игры Астон Вилла – Челси в 22:00.

Бывший вратарь Вячеслав Богоделов поделился мнением об украинском игроке Михаиле Мудрике. Он работал с игроком в юниорской сборной.

По его словам, Мудрик часто злоупотреблял индивидуальным мастерством во время игры и выполнял вещи, которые не были полезными для команды. Также он назвал игрока упрямым.