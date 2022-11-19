В первом тайме команды обменялись голами. На классный мяч Михаила Мудрика динпро-1 ответил не менее красивым голом Александра Пихаленко, пишет 24 канал .

К теме Не защита, а проходной двор: как Днепр-1 забил гол в ворота Шахтера после паса пяткой – видео

Гол, отправивший Шахтер в нокаут

Во втором тайме был только один гол и стал победным для подопечных Александра Кучера. На 53-й минуте Довбик взял инициативу. Сначала Артем пытался открыться на верховую передачу, которую не разрешили исполнить защитники Шахтера.

Тогда забивной нападающий открылся под ближний пас. Артем получил мяч и бильярдным ударом прошил сетку ворот Анатолия Трубина.

К слову. Для Довбика этот гол стал 15-м за 21 сыгранный поединок в этом сезоне.

Довбик впервые в матче вывел днепровским клуб вперед 2:1. Этот мяч стал победным для Днепра-1. "Горняки" не смогли вплотную приблизиться к днепрянам, которые продолжают лидировать в турнирной таблице УПЛ. Теперь отставание дончан составляет 8 очков.

Видео гола Артема Довбика в ворота Шахтера