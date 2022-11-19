У першому таймі команди обмінялись голами. На класний м'яч Михайла Мудрика дінпро-1 відповів не менш красивим голом Олександра Піхальонка, пише 24 канал.

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Гол, який відправив Шахтар у нокаут

У другому таймі був лише один гол і він став переможним для підопічних Олександра Кучера. На 53-й хвилині Довбик взяв на себе ініціативу. Спершу Артем намагався відкритись на верхову передачу, яку не дозволили виконати захисники Шахтаря.

Тоді забивний нападник відкрився під ближній пас. Артем отримав м'яч та більярдним ударом прошив сітку воріт Анатолія Трубіна.

До слова. Для Довбика цей гол став 15-м за 21 зіграний поєдинок у цьому сезоні.

Довбик вперше у матчі вивів дніпровським клуб уперед 2:1. Цей м'яч став переможним для Дніпра-1. "Гірники" не змогли впритул наблизитись до дніпрян, які продовжують лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. Тепер відставання донеччан складає аж 8 очок.

Відео голу Артема Довбика у ворота Шахтаря