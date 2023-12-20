Мудрик влез в драку с игроком Ньюкасла: видео решительного поступка украинца
Челси, где играет украинский вингер Михаил Мудрик, одолел Ньюкасл. Таким образом, команда украинца вышла в полуфинал Кубка английской лиги.
Во время матча украинский игрок едва не избил полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараеса за грубый фол против своего одноклубника. Это произошло на последних минутах матча, пишет 24 Канал.
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Что произошло во время матча
Причиной раздражения Мудрика стала грубая игра от бразильца против футболиста Челси Матсена. После этого нидерландец упал на газон и корчился от боли. В это время украинец подбежал к сопернику и схватил его за горло.
Очевидно, что Гимараес это не понравилось и между ними чуть не дошло до драки, пока в ситуацию не вмешался арбитр. Оба футболиста наказали желтой карточкой.
Как Мудрик защитился за одноклубника: смотрите видео
Как прошел матч
- Отметим, что в этом поединке украинский игрок отличился третьим голом за лондонский клуб. До этого он дважды забивал в ворота соперников в АПЛ.
- Мудрик вышел на поле на 78-й минуте и через 14 минут ему удалось сравнять счет.
- Поскольку в основное время победителя определить не удалось, команды решали судьбу матча в серии пенальти. Челси успешно реализовал четыре попытки, в том числе удар Мудрика, тогда как их оппоненты забили лишь с двух попыток.