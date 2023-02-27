Мудрик несчастлив в Челсе, – Срна намекнул на возвращение вингера в Шахтер после окончания войны

Адаптация Михаила Мудрика в лондонском Челсе складывается очень тяжело. Украинец принял участие в шести матчах, но до сих пор не отметился результативными действиями, а его игра вообще не похожа на ту, которую левый вингер показывал в футболке Шахтера.

В крайнем матче Челси потерпело выездное поражение от Тоттенхэма 2:0. Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на футбольном поле только на 83-й минуте вместо Жоао Феликса.

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Украинский легионер Челси пока не впечатляет. Да и сами "аристократы" никак не могут одержать дебютную победу с Мудриком. В последний раз команда Грэма Поттера побеждала еще 15 января 2023 в игре против Кристал Пелес. Как раз в этот день клуб официально объявил о трансфере украинца.

Срна: К сожалению, сейчас в Челсе он не в хорошем настроении

Директор по футболу Шахтера Дарио Срна, лично занимавшийся трансфером Мудрика в Челси, прокомментировал первый период пребывания в Лондоне. Сначала хорват оценил сумму перехода левого вингера к "синим", которая составила 70 миллионов евро плюс 30 миллионов в виде бонусов.

"Рынок определял цену, а не я или наш президент. Мудрик – один из лучших игроков Европы на своей позиции после Мбаппе и Винисиуса. Если кто-то хочет купить игрока у Шахтера, он должен нас уважать. Мы знаем, как продавать и как покупать футболистов", – ответил Срна.

"Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к "канониров"

Дарио уверен, что на фоне поражений эмоциональное состояние Михаила не самое лучшее. Но вспомнил возможный переход футболиста в Арсенал, сорвавшийся в последний момент из-за финансовой части предложения.

"Михаил – воспитанник нашей академии, отличный человек, отличный игрок. К сожалению, сейчас в Челси он не в хорошем настроении, но у него есть все качества, чтобы быть одним из лучших игроков Премьер-лиги в ближайшие несколько лет", – заявил Дарио.

Также Срна намекнул на возможное возвращение Мудрика в "горняки". Однако пока неизвестно, было ли это серьезно или в шутку.

Мудрик несчастлив в Челси, и мы не можем обвинять его в этом. "Синие" сейчас беспорядочно, они не выигрывали больше месяца, и непонятно, откуда придет их последующая победа. Тем временем клуб, в который мог перейти Мудрик, Арсенал на вершине АПЛ. Мы не можем не думать, что Михаил, возможно, хотел бы присоединиться к "канониров". В конце концов, не беда, после войны Шахтер выкупит Мудрика,

– ответил представитель Шахтера.

Интересно, что болельщики Арсенала в сорванном трансфере Мудрика к "канониров" обвинили как раз Дарио Срну. Сам Михаил тоже хотел перейти в состояние команды из "красного Лондона", постился сторис, просматривал матчи, но сложилось все иначе.

Напомним, что Мудрик, выступающий в Челси под 15-м номером, подписал долгосрочный контракт с "синими" до конца июня 2031 года.

Челси после 25 туров сохраняет за собой лишь 10 место, имея в своем активе 31 балл. Арсенал с 57 очками лидирует в АПЛ. У клуба Александра Зинченко преимущество второго МанСити в виде 2 пунктов.