Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины перед матчами плей-офф ЧМ-2022

Футболист Шахтера Михаил Мудрик может получить вызов в сборную Украины на мартовские матчи. "Сине-желтые" в начале 2022 года сыграют в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре.

Пополнение в сборной Украины

По информации СМИ, Мудрика могут внести в расширенную заявку сборной Украины во время подготовки к игре с Шотландией. Матч состоится 24-го марта в Глазго.

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Потенциально второй поединок Украины в раунде плей-офф тоже может состояться в Великобритании. Если наша сборная пройдет Шотландию, то финал плей-офф сыграет на выезде против победителя пары Уэльс – Австрия. Игра состоится 29-го марта.

Чтобы сыграть в Великобритании, футболисты должны иметь визу. Поэтому Мудрик, вероятно, будет включен в список игроков сборной Украины, которым будут оформлять британскую визу.

Сообщается, что наставник сборной Украины Александр Петраков планирует вызвать в команду еще двух футболистов сборной U-21.

Следует заметить, что команда Руслана Ротаня также в марте сыграет ответственные матчи отбора на чемпионат Европы 2023 года против Армении и Франции.

Михаил Мудрик проводит первый полноценный сезон в составе Шахтера. В 2021 году 20-летний футболист выходил на поле в 17 матчах. На его счету 2 гола и 9 ассистов. Михаил провел 16 матчей за молодежную сборную Украины.