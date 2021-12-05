Поповнення у збірній України

За інформацією ЗМІ, Мудрика можуть внести до розширеної заявки збірної України під час підготовки до гри з Шотландією. Матч відбудеться 24-го березня у Глазго.

Варте уваги Збірна Україна може зіграти проти Італії товариський матч в січні 2022 року

Потенційно другий поєдинок України у раунді плей-офф теж може відбутися у Великій Британії. Якщо наша збірна пройде Шотландію, то фінал плей-офф зіграє на виїзді проти переможця пари Уельс – Австрія. Гра відбудеться 29-го березня.

Щоб зіграти у Великій Британії, футболісти повинні мати візу. Тому Мудрик, ймовірно, буде включений до списку гравців збірної України, яким оформлятимуть британську візу.

Повідомляється, що наставник збірної України Олександр Петраков планує викликати в команду ще двох футболістів збірної U-21.

Слід зауважити, що команда Руслана Ротаня також у березні зіграє відповідальні матчі відбору на чемпіонат Європи 2023 року проти Вірменії та Франції.

До уваги. Михайло Мудрик проводить перший повноцінний сезон у складі Шахтаря. У 2021 році 20-річний футболіст виходив на поле у 17 матчах. На його рахунку 2 голи та 9 асистів. Михайло провів 16 матчів за молодіжну збірну України.