Joga bonito от украинской молодежи в преддверии матча против Франции: видео футбольной магии

Молодежная сборная Украины продолжает свой путь на Евро-2023. При подготовке к первому матчу плей-офф украинские футболисты продемонстрировали, что с техникой у них полный порядок.

На молодежном Евро-2023 по футболу закончился групповой этап соревнований. Украина заняла второе место в группе и сыграет против Франции в четвертьфинале, пишет 24 Канал.

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Украинцы с мячом ведут себя в лучших бразильских традициях

К матчу наши ребята подходят в отличном настроении и готовы еще раз удивить футбольную Европу после удачных выступлений против сверстников из Хорватии, Румынии и Испании. За свою качественную игру в группе подопечные Ротаня. заслужили похвалу от главного тренера главной команды страны Сергея Реброва.

На тренировках, кроме обычной подготовки к матчу, игроки молодежки Михаил Мудрик и Максим Таловеров продемонстрировали, что украинские футболисты умеют не только быть физически сильными и показывать бойцовские качества, но и не уступают никому в техническом потенциале.

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