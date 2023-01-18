Мудрик провел первую тренировку в Челси и показал прикольный финт: крутое видео

Игрок сборной Украины постепенно вливается в новую команду. Михаил уже познакомился с партнерами по команде и приступил к подготовке к игре с Ливерпулем.

В воскресенье, 15 января, произошел самый дорогой трансфер украинца в истории. Вингер Шахтера Михаил Мудрик перебрался в Челси, который не пожалел 70 миллионов евро на 22-летнего футболиста.

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Еще до 30 миллионов Шахтер может получить бонусами. Игрок уже посетил поединок "синих" против Кристал Пэлас, в котором подопечные Поттера выиграли со счетом 1:0. Теперь же Михаил приступил к подготовке к поединку с Ливерпулем, который должен пройти 21 января.

Твиттер Челси показал, как украинец провел первую тренировку в составе новой команды. Мудрик активно здоровался с новыми партнерами, а также продемонстрировал красивый финт, похожий на "радугу".

Как Мудрик провел первую тренировку в Челси:

Кроме того, Михаил совершил первый пост в своем инстаграмме в футболке Челси. В сообщении он отметил: "Не могу дождаться дебюта. Приходите и сделайте Лондон синим".

Кризис в Челси

Челси уже вылетел как из Кубка лиги, так и из Кубка Англии. В чемпионате "синие" пока разочаровывают. Команда Грэма Поттера идет аж на 10 строчке, отставая от топ-четверки на десять очков.

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В Лиге чемпионов лондонцы заняли первое место в группе с Миланом, Зальцбургом и загребским Динамо. В 1/8 финала Челси будет противостоять дортмундской Боруссии.

. Трансфер Мудрика – пятый самый дорогой трансфер Челси на вход. Больше отдавали только за Кепу Аррисабагу, Уэсли Фофана, Кая Гаверца (по 80 миллионов), а также Ромелу Лукаку (113 миллионов).