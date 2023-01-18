У неділю, 15 січня, стався найдорожчий трансфер українця в історії. Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик перебрався у Челсі, який не пошкодував 70 мільйонів євро на 22-річного футболіста.

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Ще 30 мільйонів Шахтар може отримати бонусами. Гравець вже відвідав поєдинок "синіх" проти Крістал Пелас, у якому підопічні Поттера виграли з рахунком 1:0. Тепер же Михайло приступив до підготовки до поєдинку з Ліверпулем, який має відбутися 21 січня.

Твітер Челсі показав, як українець провів перше тренування у складі нової команди. Мудрик активно вітався із новими партнерами, а також продемонстрував красивий фінт, схожий на "веселку".

Як Мудрик провів перше тренування в Челсі:

Крім того, Михайло зробив перший пост у своєму інстаграмі у футболці Челсі. У дописі він зазначив: "Не можу дочекатися дебюту. Приходьте та зробіть Лондон синім".

Криза в Челсі

Челсі вже вилетів як з Кубка ліги, так і Кубка Англії. В чемпіонаті "сині" поки розчаровують. Команда Грема Поттера йде аж на 10 сходинці, відстаючи від топ-четвірки на десять очок.

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У Лізі чемпіонів лондонці посіли перше місце в групі з Міланом, Зальцбургом та загребським Динамо. В 1/8 фіналу Челсі буде протистояти дортмундській Боруссії.

Варто знати. Трансфер Мудрика – п'ятий найдорожчий трансфер Челсі на вхід. Більше віддавали лише за Кепу Аррісабалагу, Веслі Фофана, Кая Гаверца (по 80 мільйонів), а також Ромелу Лукаку (113 мільйонів).