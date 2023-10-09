22-летний левый вингер "синих" пренебрегает рекомендациями клуба, который попросил его несколько снизить физические нагрузки в тренажерном зале. Однако Михаил не прислушивается к этим советам. Мудрик продолжает по полной "пахать" за пределами футбольного поля.

Вот так Эксфутболист Челси сравнил Мудрика с Роналду после дебютного гола украинца в АПЛ

Сам знает, что делать

Так же Михаил поступал, когда еще играл за донецкий Шахтер. У футболиста есть персональный тренер, который подбирает игроку упражнения на усовершенствование своих сильных сторон, одной из которых скорость.

Один из футболистов Челси, имя которого не рассекречивают, отметил, что украинец будто живет в тренажерном зале.

Он так любит работу, будто находится в спортзале каждый час,

– подчеркнул игрок Челси.

Отметим, что такое поведение Мудрика может не понравиться руководству лондонского клуба, которое боится, что чрезмерная нагрузка негативно повлияет на физическую форму Михаила.

Сам главный тренер "синих" Маурисио Почеттино самостоятельно пытается вернуть уверенность украинскому футболисту через тренировку. Первые плоды этого труда уже видны невооруженным глазом. В игре против Фулхэма Мудрик отметился дебютным голом за "аристократов" в официальных встречах.

До этого разве только однажды забил во время летнего американского турне Челси.

Напомним, что в той игре против Фулхэма Михаил почувствовал дискомфорт в мышцах, потому был заменен после перерыва. В следующем матче против Бернли Мудрик получил скудное время, выйдя на замену лишь на 83-й минуте встречи, когда Челси уже и так уверенно вел в счете. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем своего украинского легионера.

В текущем сезоне-2023/2024 22-летний левый вингер провел в футболке Челси 8 матчей (1 гол). "Аристократы" же с 11 баллами после 8 туров идут только восьмыми.

К слову. 8 октября Мудрик отправился в расположение сборной Украины. 14 октября "сине-желтые" будут принимать Северную Македонию в отборе на Евро-2024 в чешской Праге, а уже 17 октября будут гостить на поле Мальты.