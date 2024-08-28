На Паралимпиаде-2024 запретили любые протесты: что это значит для Украины и как будут наказывать

Международный паралимпийский комитет издал документ, который запрещает любые протесты на Паралимпиаде-2024. Правила распространяются не только на спортсменов, но и на всю делегацию.

На чемпионате Европы-2024 по параплаванию сборная Украины реагировала на "нейтральных" спортсменов кулаками вверх и игнорированием. Организаторы негативно отнеслись к таким действиям, однако на тот момент решили не проявлять реакции.

Читайте также Паралимпийские игры-2024: что стоит знать о спортивных соревнованиях в Париже

Что будет запрещено на Паралимпиаде-2024

Новый документ МПК фактически запрещает украинским спортсменам проявлять свою позицию относительно "нейтральных" спортсменов.

В частности запрет распространяется не только на атлетов, но и на всю делегацию. Протестовать не разрешено на всей территории Паралимпиады: спортивных аренах, раздевалках, зонах для тренировки, награждения, подготовки, отдыха, тестирования на допинг, медобслуживания, пресс-конференций, интервью, а также паралимпийской деревни.

Если МПК узнает о нарушении, то лицо будет ждать судебный трибунал, а комиссия может наложить санкции.

Отметим, что Паралимпиада-2024 продлится с 28 августа по 8 сентября.