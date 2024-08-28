На чемпіонаті Європи-2024 з параплавання збірна України реагувала на "нейтральних" спортсменів кулаками догори та ігноруванням. Організатори негативно поставились до таких дій, однак на той момент вирішили не виявляти реакції.

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Що буде заборонено на Паралімпіаді-2024

Новий документ МПК фактично забороняє українським спортсменам проявляти свою позицію щодо "нейтральних" спортсменів.

Зокрема заборона поширюється не лише на атлетів, а й на всю делегацію. Протестувати не дозволено на всій території Паралімпіади: спортивних аренах, роздягальнях, зонах для тренування, нагородження, підготовки, відпочинку, тестування на допінг, медобслуговування, пресконференцій, інтервʼю, а також паралімпійського селища.

Якщо МПК дізнається про порушення, то на особу чекатиме судовий трибунал, а комісія може накласти санкції.

Відзначимо, що Паралімпіада-2024 триватиме з 28 серпня до 8 вересня.