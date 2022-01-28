А можно миллион: бывший футболист Металлиста рассказал о премиях в клубе

Бывший футболист харьковского Металлиста Владимир Барилко рассказал о "золотой эпохе" в истории футбола, когда игрокам платили баснословные зарплаты и премии.

Владимир Барилко является воспитанником харьковского Металлиста. Он был в структуре клуба, когда в сезоне 2012/2013 харьковская команда получила серебряные награды УПЛ. Тогда в команде не жалели денег на футболистов.

Пик был за Ярославского, когда он передал Металлист Курченко, и взяли серебро. Тогда было все настолько прекрасно в команде, что люди просили какие угодно премии и зарплаты, и им все удавалось. За четыре очка в двух матчах – миллион,

– рассказал Барилко.

Читайте также У нас на армию денег нет, зато у нас одни из самых богатых людей в Европе, – Кополовец

Речь идет о двух матчах – против донецкого Шахтера и киевского Динамо. Тогда в 26 туре на выезде Металлист сыграл вничью с Шахтером, а в следующем туре победил дома Динамо. Благодаря этому команда и заняла второе место в турнирной таблице.

Курченко зашел, он такой сам себе на уме был. "Поздравляю, ребята. Как и обещал, премия 600 тысяч за два матча". Хавьер говорит: "А можно миллион?". "Миллион? Можно". И обращается к помощнику: "Завтра привезешь". Тогда драка была за то, кто будет на замене у ребят (смеется, – ред.). Тогда все понимали прекрасно, что состав сумасшедший, игроки невероятные, и они очки заберут,

– рассказал Барилко.

Сам Барилко участия в этих матчах не принимал. Он лишь тренировался с основной командой время от времени, выступая за дубль.

Он также рассказал историю, как после получения серебряных наград Курченко организовал празднование для команды. При этом у футболистов уже были билеты в отпуск. Но их перебронировали, чтобы они присутствовали. На этом праздновании разыграли автомобиль Porsche Panamera. Его выиграл вратарь Игорь Шуховцев. Но ему предложили продать машину за большую сумму, и он согласился.