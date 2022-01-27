О Зеленском

Во время интервью у Кополовца спросили об отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я же понимаю, что не все зависит от него. Я не до конца уверен, что он руководит нашей страной, потому что имеем много влиятельных людей, олигархов. Поэтому я не уверен, что Зеленский сам все делает, и не все зависит от него. К сожалению, наше государство утопилось в коррупции, и есть схемы, которые годами нарабатывались. Ему это все разрушить одного термина мало, как по мне. Сначала он мне очень нравился, сейчас... Ну, дороги он делает, может, еще что-то изменит. Имеет еще два года", – рассказал Кополовец.

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Об армии

Особое недовольство у Кополовца вызывает ситуация в украинской армии.

"Наша страна постоянно в долгах, мы берем деньги. Я слежу за армией: нашему государству 30 лет, а мы не имеем армии, как это может быть? Нам все помогают: то поляки, то чехи, то американцы, а мы ничего не имеем. Почему никто не взял на себя ответственность за то, что армия в таком состоянии? У нас вообще ничего нет! Никто этой армией не занимался. У меня вопрос, кто довел нашу армию до такого состояния?

Если бы у нас была крепкая армия, то никто бы не говорил о каком-то вторжении. Мы настолько слабы, что с нами можно говорить со стороны силы. Мы суверенное государство, и мне обидно, что за 30 лет ситуация не изменилась к лучшему…

Все говорят, что надо кормить свою армию, чтобы не кормить чужую. А почему вы ее не кормите? Потому что все разворовывалось, бюджетные средства, тендеры, махинации, комбинации и тому подобное.

Я был в зоне АТО, и солдаты много рассказывали, как они живут, и это очень обидно, что так все происходит.

У нас на армию денег нет, зато у нас одни из самых богатых людей в Европе. Нонсенс", – заявил Кополовец.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Стоит отметить, что в июне 2017 года Артем Федецкий, Андрей Тлумак тау Михаил Кополовец посетили Краматорский пограничный отряд. Сначала футболисты открыли современную детскую спортивную площадку в одной из школ в Покровском районе. Затем отправились в отдел пограничной службы "Калиново", где состоялась очень теплая встреча с ребятами, которые там несут службу. Затем спортсмены приехали в КПВВ "Майорское", где познакомились с порядком функционирования контрольного пункта и пообщались с составом смены, также побывали на "нулевом" блокпосте.