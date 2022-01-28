Володимир Барілко є вихованцем харківського Металіста. Він був у структурі клубу, коли в сезоні 2012/2013 харківська команда здобула срібні нагороди УПЛ. Тоді в команді не жаліли грошей на футболістів.

Пік був за Ярославського, коли він передав Металіст Курченку, і взяли срібло. Тоді було все настільки прекрасно в команді, що люди просили які завгодно премії та зарплати, і їм все видавалося. За чотири очки у двох матчах – мільйон,

– розповів Барілко.

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Мова йде про два матчі – проти донецького Шахтаря та київського Динамо. Тоді у 26 турі на виїзді Металіст зіграв внічию з Шахтарем, а в наступному турі переміг вдома Динамо. Завдяки цьому команда і посіла друге місце в турнірній таблиці.

Курченко зайшов, він такий сам собі на умі був. "Вітаю, хлопці. Як і обіцяв, премія 600 тисяч за два матчі". Хав'єр каже: "А можна мільйон?". "Мільйон? Можна". І звертається до помічника: "Завтра привезеш". Тоді бійка була за те, хто буде на заміні у хлопців (сміється, – ред.). Тоді всі розуміли прекрасно, що склад шалений, гравці неймовірні, і вони очки заберуть,

– розповів Барілко.

Сам Барілко участі в цих матчах не брав. Він лише тренувався з основної командою час від часу, виступаючи за дубль.

Він також розповів історію, як після здобуття срібних нагород Курченко організував святкування для команди. При цьому що футболісти вже мали квитки у відпустку. Але їх перебронювали, щоб вони були присутні. На цьому святкуванні розіграли автомобіль Porsche Panamera. Його виграв воротар Ігор Шуховцев. Але йому запропонували продати машину за чималу суму, і він погодився.