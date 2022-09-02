Еще после второго боя против Джошуа Усик заявил, что хочет следующий бой провести против Тайсона Фьюри. Или не будет боксировать вообще.

"Если не Тайсон Фьюри, то нет интереса ни с кем больше боксировать", – заявил Усик на пресс-конференции после возвращения в Украину.

К теме Усик назвал место, где хочет провести последний бой в карьере

И все же боксер не исключает, что может провести и третий бой против Джошуа. Это произойдет в том случае, если Фьюри не согласится выйти на бой. Но на этот раз бой состоится в Киеве на НСК "Олимпийский",

"Если Фьюри откажется, то можно и третий из Джошуа на "Олимпийском". В Лондоне были, в Саудовской Аравии были", – отметил Усик.

Джошуа ничем не удивил

Усик рассказал, чем отличалось второе сражение против Джошуа от первого поединка между боксерами. Ведь если в первом бою в Лондоне Усик одержал победу единогласным решением судей, то во втором бою уже раздельным решением (два судьи из трех отдали победу украинцу).

"Чем Энтони удивил? Ничем не удивил. Был собран, хотел встретить на контратаке. Джеба было меньше. Хотел сбить дыхание", – рассказал Усик

Украинский боксер заявил, что у Джошуа есть большой потенциал для роста.

"Ему нужно отрезать лишних людей. Много нахлебников", – подытожил Усик.