Ще після другого бою проти Джошуа, Усик заявив, що хоче наступний бій провести проти Тайсона Ф'юрі. Або не буде боксувати взагалі.

"Якщо не Тайсон Ф'юрі, то немає інтересу ні з ким більше боксувати", – заявив Усик на пресконференції пісдя повернення до України.

Варте уваги Усик назвав місце, де хоче провести останній бій в кар'єрі

Та все ж боксер не відкидає, що може провести і третій бій проти Джошуа. Це станеться в тому випадку, якщо Ф'юрі таки не погодиться вийти на бій. Але цього разу бій відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський",

"Якщо Ф'юрі відмовиться, то можна і третій з Джошуа на "Олімпійському". У Лондоні були, в Саудівській Аравії були", – відзначив Усик.

Джошуа нічим не здивував

Усик розповів, чим відрізнявся другий бій проти Джошуа від першого поєдинку між боксерами. Адже якщо в першому бою в Лондоні Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, то в другому бою – вже роздільним рішенням (два судді з трьох віддали перемогу українцю).

"Чим Ентоні здивував? Нічим не здивував. Був зібраний, хотів зустріти на контратаці. Джебу було менше. Хотів збити дихання", – розповів Усик

Український боксер заявив, що в Джошуа є великий потенціал для росту.

"Йому треба повідрізати лишніх людей. Багато нахлібників", – підсумував Усик.