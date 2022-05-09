Может променять Шахтер на участника ЛЧ: Де Дзерби вернется работать в Италию
Источник:Calciomercato
Вскоре донецкий Шахтер может остаться без главного наставника. Роберто Де Дзерби близок к возвращению в родную Италию.
Попрощался, чтобы уйти
Похоже, что эра Роберто Де Дзерби в Шахтере заканчивается. По информации издания, итальянский наставник хочет вернуться на родину, где продолжит свою карьеру.
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У специалиста есть несколько предложений из Серии А, среди клубов, которые предлагают Де Дзерби работу, есть Наполи. Вроде бы в апреле представители "голубых" контактировали с еще пока главным тренером Шахтера.
Наполи за два тура до окончания чемпионата идет на третьем месте у Серии А, а это место в групповом раунде Лиги чемпионов. В наработке клуба 73 очка.
Ранее Де Дзерби заявлял, что хотел бы продолжить свою работу в Шахтере, но его судьба на тренерском мостике "горняков" зависит от того, начнется ли следующий сезон-2022/2023 в Украине.
Но потом намекнул на свой уход из украинского гранда, который уже обеспечил себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в новом еврокубковом сезоне. Де Дзерби трогательно простился с командой после последнего благотворительного матча против Хайдука (3:3), отметив, что это мог быть его последний поединок во главе "горняков". Об этом в своих комментариях упоминали футболисты Шахтера.
- Напомним, что донецкий клуб собирал средства в благотворительном турне в поддержку Украины. Итальянский наставник похвалил украинских болельщиков за радушие и теплый прием.
- После такого вояжа по Европе несколько футболистов Шахтера отправились в расположение сборной Украины, которая в Словении готовится к игре против Шотландии.
Тренерская карьера Де Дзерби в Шахтере
- 42-летний специалист возглавил донецкий клуб в мае 2021 года.
- Роберто Де Дзерби увязывает контракт с Шахтером до конца июня 2023 года. Скорее всего, итальянец разорвет сделку.
- "Горняки" под руководством бывшего тренера итальянского Сассуоло провел 30 матчей, в которых одержал 20 побед, расписал 5 мировых и потерпел 5 поражений.
- Де Дзерби одержал с Шахтером победу в Суперкубке Украины в сезоне-2021/2022.
- Первый круг УПЛ Шахтер закончился в статусе лидера таблицы, опережая Динамо на два очка. Но из-за войны УАФ досрочно закончила нынешний сезон. Призеры чемпионата не были награждены.